Preparatul coreean care ne crește imunitatea față de Covid-19 Acest preparat de origine coreeana intarește apararea noastra impotriva coronavirusului, potrivit nutriționistului Jean-Michel Cohen. Descopera-i beneficiile! Coreenii sunt in alerta! Se spune ca Kimchi este unul dintre cele mai sanatoase preparate din lume. Acesta ar avea proprietați anti-cancer, dar ar consolida și sistemul imunitar și ar reduce inflamația din corpul... The post Preparatul coreean care ne crește imunitatea fața de Covid-19 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu restrans efectuat in Marea Britanie a identificat o „imunitate celulara” la virusul SARS-CoV-2 chiar și dupa sase luni de la infectare la persoanele cu simptome usoare de COVID-19 sau asimptomatice.

- Ziarul Unirea Aerul poluat poate crește riscul de DECES in cazul imbolnavirii cu COVID-19, cu 21%. Procentele, diferite pentru fiecare țara din UE Aerul poluat poate crește riscul de DECES in cazul imbolnavirii cu COVID-19, cu 21%. Procentele, diferite pentru fiecare țara din UE Procentul este mai mare…

- Numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus crește alarmant de repede in Germania, motiv pentru care Angela Merkel propune noi masuri restrictive. Cancelarul Angela Merkel propune ca toate barurile și restaurantele din Germania sa fie inchise incepand cu 4 noiembrie, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Brusturele este planta ierboasa foarte rezistenta care crește in condiții extreme cu un climat neprietenos și se dezvolta pana la un diametru de 60-70 cm. Radacina plantei se folosește in scop medicinal pentru a trata o serie de afecțiuni. Citește ce beneficii au frunzele și radacina de brusture. Brusturele…

- Ellie White a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Cantareața a stat in izolare alaturi de soțul sau și cei doi copii ai lor. Din fericire, cu toții au reușit sa treaca, cu bine, de marea incercare.

- Autoritațile urmeaza sa sporeasca numarul paturilor in spitalele din țara. Este vorba despre 336 de paturi, dintre care 26 - in terapie intensiva, atat in spitalele municipale, cat și cele din teritoriu. Anunțul a fost facut de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul ședinței Guvernului.

- Pana astazi, 8 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 97.033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.838 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.590 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.256 de cazuri noi de COVID-19, din 25.320 de teste efectuate. Alte 54 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, printre care și doua persoane fara alte boli. In acest moment, la Terapie Intensiva sunt internați 502 pacienți.