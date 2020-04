Stiri pe aceeasi tema

- Pentru drobul de miel in prapure avem venoie de urmatoarele ingrediente: organe de miel, plamanim ficat, splina, inima 2 oua 100 g unt 2 legaturi de ceapa verde 2 legaturi de urtusoi verde o legatura de...

- Poliția Romana raspunde unui noi set de intrebari care ii framanta pe romani inainte de Paști. Avem sau nu voie sa mergem la rude de sarbatori? Avem voie sa facem gratare sau sa ieșim la alergat? Citiți mai jos raspunsurile.Citește și: Raed Arafat ANUNȚA CLAR: toți cei care au fost grav afectați…

- Astfel, Carmen Bruma a declarat ca masa de Pasti va contine printre altele si celebrele preparate romanesti specifice acestei perioade. Totusi, avand in vedere ca Mircea Badea sufera de boala celiaca (n.r. – intoleranța la gluten), sotia lui a luat toate masurile de precautie. „Ciao: Mai reziști in…

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne propune pentru masa de Paști, pe langa clasicele preparate din carne de miel, sa ne rasfațam și cu o delicioasa ciorba de primavara din amestec de verdețuri, pe care a denumit-o "Gradina fermecata", o ciorba care va echilibra sanatos meniul.

- Guvernul Romaniei vine cu o serie de clarificari referitoare la activitațile permise sau interzise in perioada sarbatorilor de Paști, in contextul din acest an, al pandemiei cu COVID-19.Precizarile vizeaza vizitele din preajma Paștelui, cumparaturile, slujbele religioase de Paște, plimbarile sau ...

- Vin sarbatorile pascale, iar romanii ar vrea poate sa ia masa de Paști impreuna cu rudele si prietenii. In aceste momente nu se poate, oricat și-ar dori. Poliția din Timiș va transmite un mesaj: „Trecem cu toții printr-o incercare, din care putem ieși cu bine doar daca respectam regulile și vom acționa…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nadajduieste ca Bisericile sa poata fi deschise pentru credinciosi in noaptea de Pasti, cu respectarea normelor de siguranta medicala.Mesajul vine in contextul in care ierarhul a observat ca exista alte locuri in societate unde cetatenii sunt liberi sa circule,…

- In contextul anunțatelor masuri pentru evitarea unei epidemii cu coronavirus in Romania, in care s-a luat in discuție chiar ca romanii din Italia sa iși amane vacanța de Paști, un lider politic botoșanean are o cu totul alta parere.