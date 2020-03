Prepararea mancarii, cea mai solicitanta activitate casnica pentru femei (sondaj) Cea mai solicitanta activitate casnica pentru femeile care au serviciu si sunt intr-un cuplu este pregatirea si servirea mesei, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, dat vineri publicitatii.



Astfel, peste 80% dintre femeile angajate care au participat la sondaj au precizat ca prepararea si servirea mesei sunt cele mai solicitante activitati zilnice pe care trebuie sa le indeplineasca in casa. A doua in topul celor mai solicitante activitati casnice pentru femeile angajate este curatenia, au raspuns 77% din respondente.



Cumparaturile

Sursa articol si foto: business24.ro

