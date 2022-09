Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 86 de ani, infectata cu virusul West Nile, a murit la Spitalul Județean din Braila. Victima este din orașul Braila, iar decesul s-a produs la cateva zile dupa ce un alt brailean a murit din același motiv, in aceeași unitate medicala.

- Un padurar din comuna Blagești, județul Bacau, a fost batut cu pietre și bate de oamenii din sat. Victima susține ca agresorii sai au recurs la acest gest pentru ca i-ar fi impiedicat sa fure lemne din padure. Agresorii l-au atacat noaptea Conflictul a avut loc noaptea, cand padurarul și fratele sau…

- Inca un turist s-a inecat, marți dimineața, pe litoral. Barbatul a intrat in mare, la Costinești, in jurul orei 6.20. Este a patra victima in ultimele 24 de ore. Medicii au fost chemați la fața locului și au incercat sa-l resusciteze pe tanarul de 25 de ani timp de 50 de minute. Salvatorii din cadrul…