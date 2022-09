Este scandal uriaș in Biserica Ortodoxa Romana. Unul dintre cei mai iubiți preoți din București, parintele Visarion Alexa, a fost reținut de oamenii legii pentru agresiune sexuala. O enoriașa s-a plans de omul lui Dumnezeu dupa spovedanie. Ce s-a intamplat, de fapt, și care este reacția BOR. Șocul este foarte mare pentru comunitatea sa. Șoc […] The post Preotul Visarion Alexa a fost reținut pentru agresiune sexuala. O femeie l-a reclamat dupa spovedanie appeared first on IMPACT .