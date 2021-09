Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 34 de ani, rezident in Italia, a fost gasit in urma cu aproape o luna in stare grava in localitatea Castelnuovo Rangone. Dupa o lunga agonie, a murit marti, 21 septembrie, in spital, iar odata cu moartea a luat cu el in mormant secrete pe care anchetatorii se chinuie acum sa le desluseasca.

- PESARO. Scoala aradeana de gimnastica aerobica, „marca CS Universitatea Aurel Vlaicu” si-a (re)confirmat valoarea la Campionatul European de juniori din Italia. Insotiti de prof. Ramona Haidu, in dubla calitate – antrenor si arbitru international – cei doi sportivi aradeni au contribuit la zestrea de…

- 550 de copii reveniți din strainatate s-au inscris anul acesta la școlile din Timiș. Dupa ce au stat ani buni in Italia, Spania sau Germania, alaturi de parinții care au muncit acolo, acum se bucura ca s-au intors acasa și ca merg la școala impreuna cu alți copii romani.

- Elevii revin in banci in septembrie in majoritatea țarilor europene, ca sa se evite pierderile de invațare determinate pana acum de orele online, scrie publicația Școala 9 . Ce reguli privind purtarea maștii, distanțarea și ventilația au stabilit țari precum Franța, Italia, Spania, Germania, Austria…

- In timp ce in Romania autoritațile au anunțat doar ca elevii vor merge la școala in format fizic, mai multe țari europene au luat deja masuri concrete pentru deschiderea anului școlar in contextul pericolului tulpinii Delta.

- Fundasul Ionut Nedelcearu a fost prezentat oficial la Crotone si a declarat ca este foarte fericit pentru ca va juca in Italia, obiectivul fiind promovarea cu echipa in Serie A, potrivit news.ro. "Sunt foarte fericit sa fiu aici, este un mare club. Stiu ca va fi un sezon dificil, dar trebuie…

- Gianluigi Donnarumma (22 de ani), cel mai bun fotbalist de la Euro 2020, a fost prezentat oficial la PSG. Gianluigi Donnarumma, omul care a dus titlul mondial in Italia, a fost prezentat la PSG. Portarul venit liber de contract de la AC Milan a semnat un contract valabil pana pe 30 iunie 2026. Gigio…

- Anamaria Șteopoae, eleva de 10 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia este originara din Sangeorz-Bai. De curand a primit o misiune speciala in Milano (Italia), pentru a-și promova colegiul. Ambiție Naturalețe Altruism Modestie Amiciție Rigurozitate Implicare Asumare… Daruire,…