Preotul Valer Boca, un om de bază al comunei Vințu de Jos, a decedat. Și-a dedicat viața familiei și bisericii Preotul Valer Boca, un om de baza al comunei Vințu de Jos, a decedat. Și-a dedicat viața familiei și bisericii Unul dintre cei mai apreciați preoți din Alba, parohul bisericii ortodoxe din Vințu de Jos, Valer Boca, s-a stins din viața. De-a lungul timpului, Valer Boca, și-a dedicat viața bisericii, familiei și celor apropiați. A slujit timp de mai bine de 30 de ani, in biserica din Vințu de Jos. S-a implicat in activitați alaturi […] Citește Preotul Valer Boca, un om de baza al comunei Vințu de Jos, a decedat. Și-a dedicat viața familiei și bisericii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

