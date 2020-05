Preotul și poetul Ioan Clintoc. Poemul închinat năzuințelor românilor adunați pe Câmpia Libertății Alese mulțumiri neobositului dr.Viorel Campean pentru materialele pline de date importante despre personalitațile și evenimentele noastre ce se cer scoase de sub valul uitarii. Ziua de 3/15 mai 1848 a intrat in istorie pentru poporul nostru ca ziua unei Mari Adunari. Pe Campul Libertații (acum locul a intrat in istorie sub numele de „Campia Libertații”) din Blaj s-au adunat zeci de mii de romani. Autoritațile aprobasera romanilor transilvaneni, doua adunari, pe criteriu confesional. Sibiu și Blaj, ortodocși și greco-catolici. Voința romanilor a fost alta, astfel ca in 3/15 mai Campul Libertații… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

