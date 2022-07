Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada impredictibila din punct de vedere economic si social, solutiile pentru rezolvarea problemelor financiare nu pot fi generale, ci sunt la indemana bancilor si consumatorilor, prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).

- *PLECARE VOLUNTARA* La data de 7 mai a.c., in jurul orei 19.15, polițiștii din cadrul Secției nr.3 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, PETRACHE IOANA VALENTINA, in varsta de 13 ani, domiciliata in municipiul Ploiești a plecat in mod voluntar…

- Declararea și manifestarea dragostei sunt lucruri esențiale in orice relație de cuplu. Chiar și in legatura dintre copil-parinte, gesturile de iubire și de recunoștința sunt prioritare pentru pastrarea acelei emoții și stari de siguranța și protecție. De asemenea, in relațiile de prietenie, micile atenții…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat joi ca Ucraina a cerut ajutorul Romaniei pentru a-și exporta produsele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre variantele in care ar putea reacționa Romania in cazul in care armata rusa ar intra in Republica Moldova. „Exista opțiunea 1940, nu facem nimic, și exista opțiunea sa sarim in ajutorul Moldovei”, spune gazetarul. „Asta n-ar insemna ca ar avea vreo…

- Un tanar sucevean de 25 de ani salariat al unei instituții publice repudiat de parinți cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. Totodata, tanarul deznadajduit vrea un sfat și in legatura cu viața amoroasa. „Numele meu este Catalin, am 25 ani. Am absolvit studiile in anul 2019.…

- Nidia Moculescu, fiica Marianei și a compozitorului Horia Moculescu, a atras atenția cu cea mai recenta apariție a sa. Ea a fost prezenta in platoul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, la Antena 1, unde a interpretat noua ei piesa, „O Clipa”. Nidia Moculescu are acum 31 de ani. Tanara muncește de…

- Te-ai intrebat vreodata daca exista o diferența intre un agent de bursa și o agenție de brokeraj online? Dar care este scopul acestora și daca ai sau nu nevoie de ajutorul lor pentru a investi la bursa? In randurile de mai jos ne-am propus sa-ți raspundem