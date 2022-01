Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți credincioși au parasit biserica dupa ce preotul a criticat vaccinul anti-COVID in timpul predicii. S-a intamplat intr-o biserica dintr-o comuna din Pavia, Italia. In ultima zi a anului, in timpul predicii de la slujba de Anul Nou, preotul din Casorate Primo, o comuna din Pavia, Italia,…

- O romanca de numai 23 de ani a murit, in Italia, dupa trei zile petrecute la secția ATI, aflandu-se in coma alcoolica. Tanara locuia in Portalbera și și-a dat ultima suflare la spitalul San Matteo di Pavia.