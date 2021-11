Stiri pe aceeasi tema

- A incetat din viața un preot iubit de enoriași și elevi. Nicolae Belean era inspector de specialitate pentru materia Religie in cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș. A activat și la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a condus Corul Facultații de Teologie. „Drum luminat spre Ceruri Parinte…

- Istoricul Adrian Cioroianu va dialoga cu reputatul om de cultura timișorean Mircea Mihaieș in jurul temei: „Privind inainte cu teama. Cea mai buna epoca din istoria noastra – și cea care ne sperie cel mai mult.” Miercuri, 24 noiembrie, incepand cu ora 18:00, va avea loc o noua conferința organizata…

- Nu este deloc o gluma. E chiar una din prioritațile administrației locale din Timișoara. Dominic Fritz, primarul Capitalei Banatului, va plati 27.000 de euro pe un sondaj care sa arate ce parere au timișorenii despre traiul lor de zi cu zi. Judecand dupa faptul ca zeci de mii de abonați ai Colterm…

- Joi, 28 octombrie, incepand cu ora 18:00, va avea loc o noua conferința organizata de Universitatea de Vest din Timisoara, sub genericul La UVT, Cultura este Capitala!. Scriitorul și diplomatul Vasile Popovici va dialoga cu cunoscutul om de cultura timișorean Mircea Mihaieș in jurul unei teme cat se…

- Inceputul anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) marcheaza și finalul unei campanii de admitere de succes in vara și toamna aceasta. Despre bilanțul admiterii 2021, rectorul UVT, Prof. Univ.Dr. Marilen Gabriel Pirtea subliniaza: „Remarcam cu mare bucurie…

- Universitatea de Vest din Timișoara anunța un festival de muzica in seara zilei de deschidere a noului an universitar. Vor concerta Subcarpați, Toulouse Lautrec, The Skywalkers și mulți alții.

- Rezultatele Times Higher Education World University Rankings pentru anul 2022 confirma faptul ca Universitatea de Vest din Timisoara se regasește intre universitațile romanești incluse in topurile internaționale prestigioase, fiind clasata in top 1201+ la nivel mondial, dintr-un total de…

- Timișoara a gazduit, pe 31 august, Prologul ediției cu numarul 54 a Turului Ciclist al Romaniei, pe un traseu de 4 km cu plecare de la Universitatea de Vest. La proba de contratimp individual au luat startul, la distanța de un minut, 99 de cicliști, cel mai bun din cursa dovedindu-se a fi maghiarul…