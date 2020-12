Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de icoane pe lemn si sticla, precum si carti bisericesti vechi aflate in patrimoniul Muzeului Spiritualitatii Romanesti de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe, au fost restaurate in acest an printr-un proiect cofinantat de Secretariatul General al Guvernului. Directorul Centrului Ecleziastic…

- Centrul European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), asociație cultural-științifica care funcționeaza sub egida Academiei Romane impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), institutie de spiritualitate ortodoxa si cultura romaneasca, din subordinea Episcopiei…

- In cadrul simpozionul cu tema „1 Decembrie 1918 – istorie si actualitate in judetul Covasna” care a avut loc luni, 30 noiembrie 2020, la Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, dr. Ioan Lacatusu a prezentat comunicarea „Sarbatorirea zilei de 1 Decembrie in…

- In subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei funcționeaza Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe și Centrul Cultural „Miron Cristea” din Miercurea Ciuc, precum și muzeele bisericești de la Manastirea „Sf. Prooroc Ilie” din Toplița și de la Catedrala…

- „Zilele Nicolae Colan”, manifestare dedicata Zilei Naționale a Romaniei, organizata de Academia Romana, Centrul European de Studii Covasna – Harghita, Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei, Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, in parteneriat cu Forumul Civic al…

- Centrul European de Studii Covasna-Harghita, asociație cultural-științifica care funcționeaza sub egida Academiei Romane, impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, instituție de cultura din subordinea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei, in parteneriat…

- In Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) din Sfantu Gheorghe, Colectia de Documente, se pastreaza copii dupa articole din presa romaneasca din Transilvania, de dinanite de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, referitoare la comunitatile romanesti din fostele…