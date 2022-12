Stiri pe aceeasi tema

- Alege viața: Aproape 600 de amenzi aplicate și 27 de permise reținute de polițiștii din Alba, in perioada 14-20 noiembrie Alege viața: Aproape 600 de amenzi aplicate și 27 de permise reținute de polițiștii din Alba, in perioada 14-20 noiembrie Polițiștii din județul Alba au aplicat aproape 600 de sancțiuni…

- Gheorghe Spinei, fost ministru al Muncii din anii 90, s-a stins din viața. Acesta a stat la baza crearii autoritații publice centrale specializate pe domeniul muncii și ocrotirii sociale din Republica Moldova.

- Rugby ul romanesc este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 90 de ani, bucuresteanul Mihai Cojocaru, personalitate marcanta a sportlui cu balonul oval din tara noastra. Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul lui Mihai Cojocaru.Fost jucator, apoi metodolog care…

- Doliu in cultura romana: Marea soprana de renume mondial, Mariana Nicolesco, s-a stins din viața Soprana de renume mondial Mariana Nicolesco, s-a stins din viața la varsta de 73 de ani. Ea era internata in spital. ”Aceasta seara ne aduce intr-un moment al desparțirii de o stea memorabila a lumii lirice!…

- Veste tragica pentru fanii „Harry Potter”! Unul dintre cei mai iubiți actori din filmele „Harry Potter” a murit. Artistul era in varsta de 72 de ani și s-a stins din viața la un spital din Scoția, unde fusese internat cu probleme de sanatate. Veste tragica pentru fanii „Harry Potter”! Actorul Robbie…

- Mama fostului deputat Theodor Paleologu s-a stins din viața luni noapte. Tragicul anunț a fost facut public chiar de catre acesta pe rețelele de socializare.Theodor Paleologu a fost desemnat de catre Partidul Mișcarea Populara (PMP) drept candidat pentru Alegerile Prezidențiale din 2019 și a obținut…

- FOTO| URME DE URS, fotografiate intr-o zona turistica din Alba. Barbat: „Viața va poate fi in pericol” URME DE URS, fotografiate intr-o zona turistica din Alba. Barbat: „Viața va poate fi in pericol” Urmele unui urs de dimensiuni generoase au fost gasite in cursul zilei de ieri, 26 septembrie, in apropiere…