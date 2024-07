Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat, in ședința de lucru din zilele de joi și vineri, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, canonizarea a 16 sfinți romani. Printre aceștia se numara nume cunoscute, precum parinții Arsenie Boca, Sofian Boghiu, Paisie Olaru, Dumitru…

- Preotul Arsenie Boca va fi canonizat in anul 2025, urmand sa devina astfel „sfant”. Propunerea a venit de la patriarhul Daniel. „Potrivit deciziei luate de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane, canonizarea lui Arsenie Boca va avea loc in 2025. Acest an va fi denumit „Anul Marturisitorilor”,…

- Patriarhul Daniel a anunțat in cadrul ședinței Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane ca Arsenie Boca va fi canonizat de BOR. Evenimentul va avea loc anul viitor, potrivit antena3.ro.Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-a intrunit joi la București. Lucrarile se vor desfașura pe comisii…

- Arsenie Boca, cunoscut ca și „Sfantul Ardealului”, canonizat in 2025: Viața marelui parinte Arsenie Boca, cunoscut ca și „Sfantul Ardealului”, canonizat in 2025: Viața marelui parinte Arsenie Boca, cunoscut ca și „Sfantul Ardealului”, va fi canonizat in anul 2025, potrivit unei decizii recente a Bisericii…

- Anul 2025, cand Patriarhia Romana implinește un secol de la inființarea sa, va aduce cu sine proclamarea mai multor preoți marturisitori drept sfinți in calendarul ortodox. Cea mai mare surpriza vine prin proclamarea lui Arsenie Boca in randul sfinților, dupa ce numele sau nu figura pe lista inițiala.…

- Canonizarea și evenimentul creștin majorPotrivit deciziei luate de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane, canonizarea lui Arsenie Boca va avea loc in 2025. Acest an va fi denumit „Anul Marturisitorilor”, marcand solemnitatea și importanța acestui act de recunoaștere spirituala.Propunerea pentru…

- Arsenie Boca va fi canonizat! Parintele a fost propus alaturi de parintele Constantin Sarbu și parintele Ilie Lacatușu. Aceasta veste reprezinta un pas important in Biserica Ortodoxa Romana și creștinism!

- Marți, 2 iulie, romanii praznuiesc ziua Sfantului Voievod Ștefan cel Mare. Puțini romani știu ca marele domnitor al Moldovei a fost canonizat in anul 1992. Stefan cel Mare si Sfant, fost domnitor al Moldovei intre anii 1457-1504, a ramas cunoscut in istorie si ca aparator al crestinatatii. Sfantul Sinod…