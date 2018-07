Preotul Dimitris plânge: Se pregăteşte să-şi înmormânteze 40 de enoriaşi Acum, biserica are dublu rol: e loc de rugaciune pentru cei care si-au pierdut familiile si prietenii, dar e si depozit de alimente pentru sinistrati. Cu privirea in pamant, parintele Dimitris numara in gand enoriasii pe care i-a pierdut. …38, 39, 40. Ridica spre cer ochii albastri, ca sa impiedice lacrimile s-o ia la vale pe obraji. O fata din sat e inca disparuta. Mai exista speranta, desi… Ca o fantoma, prin curtea bisericii se prelinge un (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

