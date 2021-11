Stiri pe aceeasi tema

- Concert Extraordinar de Ziua Naționala a Romaniei, dedicat fiecarui suflet de roman, pe scena amplasata pe Bulevardul Unirii, langa Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in data de 1 decembrie, de la ora 14.00. Accesul va fi permis doar pentru persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-COV2,…

- Duminica, 14 noiembrie 2021, a XXV-a dupa Sfintele Rusalii, cand se citeste din Sfanta Evanghelie pilda samarineanului milostiv, fiind si ziua lasatului sec pentru postul Nasterii Domnului, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca de…

- Luni, 8 noiembrie 2021, cand Biserica Ortodoxa sarbatoreste Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in Catedrala din Sighetu Marmatiei, in fruntea uni sobor…

- Slujba Inmormantarii Preacuviosului Parinte Arhim. Emanuil Rus va avea loc luni, 01 noiembrie 2021, de la ora 12:00 și va fi savarșita de Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, pe Altarul de vara din incinta Manastirii…

- Marti, 19 octombrie 2021, au continuat conferintele preotesti in Episcopia Maramuresului si Satmarului, cu intalnirea de la Baia Mare, care a avut loc in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime”, sub presedintia Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, in cadrul careia au luat…

- Joi, 14 octombrie 2021, de sarbatoarea inchinata Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Parohia „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din Baia Mare, cu ocazia hramului. Joi, 14 octombrie 2021, Preasfințitul Parinte Timotei…

- Duminica, 10 octombrie 2021 (a XX-a dupa Rusalii), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește și predica la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. In cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa va hirotoni pe teologul Vlad Nechita intru diacon,…

- Miercuri, 1 septembrie 2021, de la ora 09:00, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului a savarșit Slujba Te-Deumului la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, cu prilejul inceputului Anului Nou Bisericesc (Indictionul).…