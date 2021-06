Preotul Constantin Necula este fan al grupului Compact B. I-a binecuvântat chiar, înaintea unui concert Unul dintre cei mai iubiți preoți ortodocși romani, Constantin Necula este fan al grupului Compact C. Conferențiarul universitar, doctor in teologie, specialist catehetica și pedagogie creștina, preotul uimește povestind ca, in comunism, a fost cat pe ce sa fie arestat ca asculta The Beatles la Sala Sporturilor din Brașov. Parintele Necula, unul din puținii preoți ce au dovedit o mare deschidere pentru mediul social și cultural, nu ascunde studenților sai ca iubește muzica rock iar fiica nutrește aceeași pasiune, de asemenea, ca asculta Rock FM. In mod special este iubitor al melodiilor lansate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua avertizari, una de cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente, care sunt in vigoare de astazi, 1 iunie, pana miercuri. In Bucuresti, temperatura maxima nu va depasi 15 grade si va ploua. Cea mai…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca, marti spre miercuri noaptea la ora 00:30, s-a produs un cutremur in zona seismica Vrancea, județul Buzau. El a fost resimțit și in București. UPDATE: INFP a revizuit cutremurul la o magnitudine de 4,7 grade pe scara Richter.…

- Compania de Drumuri a platit catre constructori despagubiri de 686 milioane Cât ne costa neputinta din Transporturi : Compania de Drumuri a platit catre constructori despagubiri de 686 milioane lei Suma totala pe care o cer constructorii de la CNAIR este de 1,5 miliarde…

- Anul 2021, declarat de catre Comisia Europeana drept – “Anul european al cailor ferate” – ne plaseaza in fața unei realitați stringente care poate stimula elita politica sa fructifice avantajele oferite de contextul european, scrie grupinfrastructura.ro. Cum putem spera la acest lucru? Pentru a marca…

- Anul 2021, declarat de catre Comisia Europeana drept – „Anul european al cailor ferate” – ne plaseaza in fața unei realitați stringente care poate stimula elita politica sa fructifice avantajele oferite de contextul european, scrie Grup Infrastructura . Cum putem spera la acest lucru? Pentru a marca…

- ​Pe 17 și 18 septembrie va ajunge în România un tren simbolic numit Connecting Europe Express care va pleca din Lisabona pe 2 septembrie și va încheia traseul pe 7 octombrie, la Paris, dupa un drum cu peste 70 de opriri. Comisarul european Adina Valean spunea ca trenul își va…

- Pentru prima data de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, pe 27 decembrie, anul trecut, in Romania a fost depașit pragul de 100.000 de persoane imunizate in decurs de 24 de ore. Autoritațile spera ca ritmul va crește, in contextul in care de astazi nu mai este nevoie de programare pentru…

- Dupa 30 de ani de cantat și investit toți banii tot in domeniul organizarii spectacolelor, o afacere ce continua sa ramana paralizata din cauza restricțiilor, Adrian Coco Tinca s-a vazut nevoit sa gaseasca o cale pentru a se intreține Veterantul rocker de la Compact și-a transformat propria casa in…