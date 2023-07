Stiri pe aceeasi tema

- La volanul autoturismului s-a aflat mama celor doi copii, in varsta de 25 de ani, care abia luase permisul de conducere.Alaturi de ea se afla tatal și cei doi copii, in varsta de 7 și 11. Toți au murit, in urma impactului atat de violent, incat autoturismul a fost retezat in doua. Accident cumplit…

- Mai mulți oameni cu suflet mare s-au implicat in campania ”Doneaza o jucarie, daruiește un zambet”, organizata de Asociația A.S.I.C.S., Ambasada Georgiei la Chișinau și compania Top Shop Moldova. Cațiva oameni de afaceri au organizat o zi de neuitat pentru familia cu 8 copii din satul Goianul Nou, municipiul…

- Adina Alberts a facut noi dezvaluiri despre Daniela, sora ei care s-a calugarit de aproximativ 27 de ani. Medicul a recunoscut ca acum e apropiata de sora ei maicuța, insa la inceput nu i-a ințeles decizia, familia lor a fost șocata. Invitata in emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Adina…

- Edi Iordanescu a fost de curand surprins de paparazzii Spynews.ro alaturi de familia sa. Ce-i drept, sunt rare momentele in care fiul lui Anghel Iordanescu apare in public alaturi de soție și copii, dar dupa cum se poate observa, este un tata implicat și atent cu cei doi fii.

- Intreaga atitudine a profesorilor Iohannis, soț și soție, n-are nimic de-a face cu vreun minimum de empatie pentru sutele de mii de profesori care nu fac nici meditații, nici nu se trezesc cu case care nu-s ale lor in posesie. Cu atat mai binevenit a fost protestul cadrelor din invațamant chiar in Sibiu,…

- Au plecat in aventura vieții lor. Doi soți cu patru copii din Franța au pornit la drum cu o caruța trasa de un magar. Iși doresc sa ajunga in Palestina, țara de origine a barbatului. Dupa doi ani, au ajuns in zona localitații Peciu Nou, din Timiș, relateaza Radio Timișoara.

- „Politistii Sectiei 5 Rurala Ineu au fost sesizati despre un cadavru, gasit intr-o balta de pescuit din localitatea Camna. In urma cercetarii la fata locului, cadavrul a fost identificat in persoana unui barbat de 54 de ani, din Arad.Trupul neinsufletit nu prezenta urme vizibile de violenta, acesta…

- Conducerea Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrica a SJU Bacau, anunța integrarea in echipa a dr. Diana Zanfir, medic primar ORL, doctor in științe medicale. Dr. Zanfir s-a reintors in orașul natal,unde a fost eleva a liceului „George Bacovia”, a precizat dr. Mihai Galinescu, șeful secției Chirurgie…