- 75% dintre firmele romanești nu au adaptat masuri corespunzatoare pentru managementul securitații informațiilor. Exista riscul ca aceste companii sa sufere pierderi majore, daca informațiile de business sau datele cu caracter personal fac subiectul unor breșe de securitate.Cele mai multe firme…

- Parintele Francisc Dobos, fost purtator de cuvant al Bisericii Romano-Catolice din Romania, afirma ca poarta masca din iubire fata de aproapele. „Sa nu port masca si sa spun ca Dumnezeu ma protejeaza poate deveni de o aroganta spirituala destul de mare”, transmite preotul catolic.

- Cancelarul Angela Merkel a avertizat joi camera inferioara a parlamentului de la Berlin ca Germania se confrunta cu 'o situatie dramatica', deoarece numarul de cazuri de coronavirus 'creste abrupt', informeaza dpa si Reuters. Institutul Robert Koch a anuntat joi 16.774 de cazuri noi…

- Virusul SARS-CoV-2 se raspandeste mai rapid in prezent decat in primavara, in faza initiala a pandemiei, a afirmat vineri epidemiologul Arnaud Fontanet, consilier stiintific al guvernului francez, emitand unul din cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a cuprins…

- Ludovic Orban a lansat un atac violent la adresa membrilor CCR, dupa ce judecatorii constituționali au decis ca Parlamentul este cel care hotaraște data alegerilor parlamentare și nu Guvernul. Valer Dorneanu, președintele CCR, a avertizat ca daca Klaus Iohannis va promulga legea in timp util, legislativele…

- „Nu putem sa dam Cezarului ce este a lui Dumnezeu”, spune fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, intr-un comentariu in care afirma, pe blogul sau, ca decizia interzicerii pelerinajelor este „ilegala, abuziva și stigmatizanta” și ca ar trebui sa apara zeci de mii…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a exprimat preocupare, miercuri, privind planurile Chinei de extindere a influentei economice asupra Italiei, in timp ce Guvernul de la Roma a dat asigurari ca va tine cont de avertismente in dezvoltarea sistemului 5G.