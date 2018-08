Preotul ortodox Claudiu Melean a provocat anul trecut reactii din partea tinerilor, dupa ce a scris pe Facebook ca Untold este un festival „dracesc” si a vrut sa faca sfestanie in Parcul Central din Cluj, pentru a alunga spiritele rele „chemate” de festivalieri. Claudiu Melean a revenit cu o noua postare, in care critica festivalul si face trimitere in acest sens la cateva pasaje bisericesti.