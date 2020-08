Stiri pe aceeasi tema

- In urma difuzarii imaginilor cu preotul care iși agreseaza soția, politistii au deschis o ancheta. „Se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie”, a transmis IPJ Bacau. Imaginile cu preotul Alexandru Palur au fost facute publice pe Facebook,…

- Informatiile obtinute ulterior de jurnalistii publicatiei bacau.net arata ca agresorul este un preot pe nume Alexandru Palur, paroh la biserica din localitatea Letea Veche. Acesta a cerut mai apoi iertare intr-o postare pe Facebook. "As vrea sa imi cer iertare in fata tuturor pentru iesirea mea de mai…

- Scena s-a intamplat pe o strada din centrul orașului Bacau, iar femeia agresata este chiat soția acestuia, care și-ar fi luat copilul in brațe și a coborat din mașina. In acel moment, preotul și-a pierdut controlul. Citește și: Raed Arafat explica de ce restaurantele, cinematografele si teatrele…

- Un preot din Bacau a fost surprins in timp ce iși batea soția pe o strada din centrul orașului. Pe imagini se poate observa cum barbatul o lovește și o impinge, chiar daca femeia are copilul in brațe.

- Cristian Litera, fostul bodyguard al milionarului Alin Simota, caruia i-a furat nevasta, formand cu aceasta un cuplu celebru, fiind supranumiti „Bonnie & Clyde de Romania”, are din nou probleme cu legea, din cauza unei afaceriste care nu știe cu cine a facut copilul.

- Un tanar aflat sub influența unor droguri de mare risc a provocat un accident rutier și a fost urmarit de polițiști pe strazile din Brașov. Pentru a scapa de oamenii legii, barbatul a incercat sa fuga cu un taxi.

- Divorțata dupa un scandal presarat cu acuzații grave, fosta nevasta a lui Samuel Le Torrielec, alias chef Sam, a facut un gest neașteptat, care ar putea fi considerat o sfidare la adresa judecatorilor.

- Razboiul dintre Cuzin Toma, actorul care interpreteaza personajul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți”, și Centrul Roman pentru Administrarea Dreptului Artistilor Interpreti CREDIDAM a luat o turnura neașteptata.