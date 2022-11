Stiri pe aceeasi tema

- Trofeul „Crizantema de aur” 2022 a plecat la Constanța, caștigatorul este Florian Popa, Secțiunea Interpretare, decernarea premiilor la Secțiunea Interpretare s-a facut in prezența primarului Cristian Stan, a președintelui de onoare al juriului- maestrul Eugen Doga și a distinsei doamne -Madlen…

- Preotul Florin Popa din Constanța a caștigat Marele Trofeu „Crizantema de aur” 2022 la Concursul de Interpretare. Cea de a 55-a ediție a Festivalului de romanțe „Crizantema de Aur” s-a desfașurat la Targoviște in perioada 20-22 octombrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mult ravnitul Trofeu “Crizantema de aur” la secțiunea creație a fost caștigat anul acesta de catre compozitorul Nicolae Caragea iar ceea ce a dat viața piesei glasului lui a fost Marius Balan – solist al Teatrului Alexandru Davila Pitesti. Melodia interpretata de Marius Balan AICI Festivalul de renume…

- Crizantema de Aur, cel mai longeviv festival din Romania, si-a desemnat castigatorii celei de-a 55-a editii, care s-a incheiat sambata seara. Ediția din acest a festivalului a fost adjudecata de un constanțean. Este vorba de Florian Popa, un preot din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului și membru al Coralei…

- Crizantema de Aur, cel mai longeviv festival din Romania, si-a desemnat castigatorii celei de-a 55-a editii, care s-a incheiat sambata seara. Ediția din acest a festivalului a fost adjudecata de un constanțean. Este vorba de Florian Popa, un preot din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului și membru al Coralei…

- Florian Popa, un preot din Constanța, a caștigat trofeul Crizantema de Aur 2022, de la Targoviște, festival organizat sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO și ajuns la cea de-a 55-a ediție.

- Trofeul „Crizantema de aur” 2022 a fost caștigat de Florian Popa, din Constanța, Secțiunea Interpretare, Gala Laureaților, o seara de excepție, in Cetatea Romanței-Targoviște. Decernarea premiilor la Secțiunea Interpretare s-a facut in prezența primarului Cristian Stan, a președintelui de onoare…

- Echipele masculine de volei Dinamo si Arcada Galati s au intalnit in aceasta seara, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, in Supercupa Romaniei. Trofeul i a revenit lui Dinamo, dupa un meci decis in cinci seturi, pe muchie de cutit. Echipa din capitala a castigat cu 3 2 25 23, 23 25,…