Gheorghe Rece a fost arestat initial dupa ce a determinat o copila din Iasi sa se fotografieze in ipostaze indecente. In timpul anchetei instrumentata de DIICOT, procurorii au decis sa il acuze pe Rece si de corupere sexuala, motivand ca preotul ar fi cerut unei copile de 10 ani sa intretina raporturi sexuale cu el. Copila a fost abordata de preot pe o retea sociala in data de 25 iunie 2019. Pana pe 15 iulie 2019, individul a incercat sa o determin (...)