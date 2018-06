Preoţii se înarmează pentru a se apăra de atacurile armate care s-au înmulţit în lunile recente "Am primit 246 de cereri de permise pentru arme de foc cerute de preoti, dar si de ministri si alte categorii profesionale care au nevoie sa se apere de eventuale atacuri fizice", au informat autoritatile filipineze. Deocamdata nu au fost onorate toate cererile acestor categorii sociale si nici nu se stie cu precizie daca toti cei care au cerut arme pentru protectia lor personala au fost amenintati vreodata cu moartea. Violentele in Filipine asupra clericilor s-au inmultit in ultima vreme. Trei preoti catolici si-au pierdut viata in astfel de atacuri, in ultimele 6 luni. Cea mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

