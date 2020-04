Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul lovește Spitalul orașenesc din Ineu: activitatea a fost restransa pentru ca nu mai exista personal medical deoarece 10 medici și mai multe asistente au intrat in contact cu doctorul și asistenta infectați cu coronavirus. „Dragi concetațeni asa cum v-am promis in anunțul din 26.03.2020…

- Scriitorul si disidentul Paul Goma a murit in noaptea din 24 spre 25 martie la spitalul La Pitie Salpetriere din Paris, unde era internat in urma infectarii cu coronavirus, si a confirmat pentru Agerpres biografa acestuia, scriitoarea, traducatoarea si jurnalista Mariana Sipos. "In urma unui mesaj…

- Politistii din judetul Arad au intocmit dosar penal pe numele unei familii de romani care a calatorit din Italia, spunand la frontiera ca vine din Germania. In masina lor au fost gasite produse si bonuri fiscale din Italia. Familia va intra in carantina in judetul Ialomita.

- Ministrul Sanatații a explicat faptul ca intrarea in scenariul doi, adica 26-100 de pacienți infectați, semnifica „inca raspandire sporadica a coronavirusului”.„Ramanem inca departe de Italia, Germania și nu mai vorbim de Coreea. Din cei 20 de pacienți internați, toate sunt forme ușoare ale bolii, nu…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela a declarat in conferința de presa de duminca noaptea, de la sediul ministerului, ca in ședința de luni a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența va fi analizata suspendarea cursurilor in școli. In ședința de astazi a Comitetului Național…

- Percheziții intrerupte de teama coronavirusului la Suceava! Polițiștii au descins la locuința unui barbat din Suceava in baza mandatului de percheziție emis de DIICOT Arad. La finalul perchezițiilor, polițiștii au decis sa-l transporte la IPJ Suceva. Pe drum, barbatul a acuzat dureri in piept și…

- La data de 12.02.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției de Investigații Criminale au efectuat un numar de 16 percheziții domiciliare pe raza teritoriala a județelor Cluj, Arad, Olt, Valcea și Giurgiu, in baza a doua ordine europene…

- RESITA – Ministrul de Interne incepe in forta anul si anunta masuri imediate pentru imbunatatirea serviciilor oferite de SMURD. Cazul fetitei din Valcea care se afla in coma, in urma unui accident rutier si a unor balbaieli ale Serviciului de Ambulanta Valcea si SMURD, l-au facut pe ministrul de Interne…