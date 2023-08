Stiri pe aceeasi tema

- De Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului aproximativ 2,2 milioane de romani iși serbeaza onomastica. Dintre aceștia, aproximativ 1,8 milioane sunt femei ce poarta... The post Ce nume se serbeaza de Sfanta Maria? Despre numele Marius, parerile sunt imparțite appeared first on Special Arad ·…

- Crestinii praznuiesc marti Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarbatori din an. Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor. De aceasta zi sunt legate traditii, obiceiuri si superstitii, care pot fi intalnite si astazi in diverse zone ale tarii, informeaza…

- Potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului a fost inștiințata cu trei zile inainte de moarte de Sfantul Arhanghel Gavriil ca va trece din lumea aceasta la viața veșnica. Apostolii, care erau raspandiți in lume pentru a propovadui Evanghelia, au fost aduși prin puterea lui Dumnezeu la patul ei de moarte,…

- Leo Grozavu, antrenorul Politehnicii Iași, a analizat victoria reușita de echipa sa pe terenul campioanei Farul, scor 3-1. „Sunt bucuros pentru baieți, bucuros pentru rezultat. Am facut o partida buna, de angajament, exact cum Gica Hagi anticipa inainte de meci. Nu jucaseram rau nici in primele doua…

- Preoții spun ca este bine ca oamenii sa țina post macar in zilele de miercuri și vineri, daca nu pot sa se abțina de la alimentele de dulce in timpul posturilor mai lungi, așa cum este cel al Paștelui sau de Craciun. Inca din cele mai vechi timpuri, miercurea și vinerea se postea intreaga zi, in timp…

- La 13 ani de la decesul Madalinei Manole, un vestit profiler FBI, Mihaela Brooks, a susținut, ieri, pe Facebook, in dialogul video cu jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Balan, ca are probe solide care dovedesc ca solista nu s-a sinucis. Aceasta cere redeschiderea controversatului dosar, venind…

- CARANSEBEȘ – E vorba de o asociere de firme, care vrea contractul de peste 338 de milioane de lei, bani care ar putea veni de la Ministerul Transporturilor, condus de caransebeșeanul Sorin Grindeanu, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)! Spunem ar putea veni, deoarece proiectul omului…