- Premierul „condamna ferm acțiunile violente produse in București desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice”. Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca nu se pronunta in legatura cu o posibila punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece "e treaba procurorilor si nu a unui ministru".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nu se poate pronunta in legatura cu o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece e treaba procurorilor si nu a unui ministru .

- Ministrul Muncii l-a „taxat” pe seful statului pentru dezacordul gramatical facut la Consiliul National PNL, atunci cand a spus ca 'persoane sunt luati de pe strada', criticand si atitudinea sefului statului de a sustine un mesaj obscen. Mai mult, Lia Olguta Vasilescu a declarat ca in urmatoarele zile…

- Serviciul Roman de Informatii a facut public, luni la pranz, protocolul de cooperare incheiat in 2009 intre institutie, Parchetul General si Curtea Suprema. Documentul, denumit “Protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, care isi asteapta procesul pentru spalare de bani, frauda fiscala si bancara si lobbying ilegal, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a fost pus, de asemenea, sub acuzare vineri pentru…

