- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic. a trimis o circulara tuturor parohiilor din județul Suceava prin care preotii au fost rugati sa nu recurga la practici straine randuielii. Inaltul prelat a facut acest demers dupa ce o enoriașa l-a informat ca un preot și-a construit ”un palat” dupa…

- IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, ii indeamna pe credincioșii carora li se percep taxe de inmormantare sa reclame aceste fapte protopopiatelor de care aparțin acele parohii. Dupa ce Arhiepiscopul Sucevei a spus ca, „din cate știu eu", taxa pentru inmormantare nu exista, ...

- IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, da asigurari ca „toți cei care au fost hirotoniti pe seama Catedralei, si nu pentru parohii, exceleaza in ascultarile randuite, fara sa striveasca pe nimeni", ierarhul referindu-se la parinții tineri care s-au alaturat in ultima perioada ...

- Inaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, susține ca nu exista taxa pentru inmormantare. Arhiepiscopul i-a raspuns unei femei care l-a intrebat: „care este taxa pentru inmormantare?". Raspunsul ierarhului a fost: „Taxa pentru inmormantare, din cate stiu eu, ...

- Cu binecuvantarea IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților și a PS Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, joi, 17 decembriea avut loc deschiderea unui nou Centru de Colportaj, ridicat in incinta Manastirii "Sf. Ioan cel Nou" din ...

- Sectorul Social Filantropic al Centrului Eparhial Suceava, in parteneriat cu Sectorul Exarhat, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, organizeaza al doilea concert de colinde in cadrul proiectului caritabil „Un Craciun pentru ...

- Noul protopop de Radauți a fost desemnat pr. Ionel Constantin Maloș, de la Parohia „Sf. Gheorghe" Vicovu de Sus (Laura). Luni, 2 noiembrie 2020, la sediul Centrului eparhial s-a intrunit comisia desemnata de Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, spre a ...

- In fiecare an, inceputul lumii noiembrie trezeste in inimile noastre si ale credinciosilor nostri o puternica nostalgie dupa cei dragi ai nostri, care nu mai sunt printre noi. Astfel, in spirit de profunda credinta, in toate comunitatile noastre, preotii si credinciosii inalta spre Dumnezeu rugaciuni…