- Un eveniment important pentru crestini, Botezul Domnului, va fi marcat la Constanta si in acest an printr o serie de manifestari.Potrivit unui comunicat al Primariei Municipiului Constanta, joi, 06 ianuarie, de la ora 11:25, va avea loc o procesiune religioasa avand ca punct de plecare Catedrala Arhiepiscopala…

- Programul liturgic al Catedralei Incoronarii din Alba Iulia in luna ianuarie 2022. Cele mai importante slujbe religioase Reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia au facut public programul liturgic al Catedralei Reintregirii – in luna ianuarie 2022. Sarbatorile lunii ianuarie. 6 Ianuarie,…

- In cea de-a treia zi din Anul Nou, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe Sfantul Proroc Maleahi și pe Sfantul Mucenic Gordie. Ce trebuie sa știe credincioșii despre acești doi mari sfinți a caror sarbatoare pica in zi de luni, cand se postește pentru sanatate? Conform Tradiției, Sfantul Proroc Maleahi este…

- Buzoienii au fost invitați duminica, 2 ianuarie, de preoții de la Catedrala Sfantul Sava din municipiul Buzau sa mearga in procesiunea care se va organiza joi, 6 ianuarie, pentru a sarbatori Botezul Domnului, sa asiste la scoaterea Sfintei Cruci din apele reci si sa primeasca Agheasma Mare. Invitația…

- Eveniment Sfințirea cailor și aruncarea crucii in Dunare, tradiții de Boboteaza, la Zimnicea ianuarie 3, 2022 12:22 In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși praznuiesc Boboteaza sau Botezul Domnului, zi care marcheaza și sfarșitul sarbatorilor dedicate Nașterii lui Iisus Hristos. La…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile “Aratarea Domnului” sau “Epifania” marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii lui Iisus Hristos.Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca cele petrecute…

- Ce trebuie sa faci de astazi, 2 ianuarie, și pana de Boboteaza. Vei avea noroc tot anul! Ziua de Boboteaza are o insemnatate religioasa mare. Incepand cu data de 2 ianuarie și pana pe 5 ianaurie, este perioada in care preotul umbla cu Crucea la casele credincioșilor. De-a lungul anilor tradițiile de…

- Sfințirea caselor și alte tradiții din luna ianuarie. Semnificații și superstiții de BOBOTEAZA, la inceput de an La inceputul noului an, preoții merg in casele credincioșilor și stropesc cu apa sfințita, vestind Botezul Domnului Iisus Hristos. Se spune ca este moment de primenire a locuințelor și de…