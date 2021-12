Preoți și enoriași din Munții Apuseni au donat sânge pentru cei aflați în suferință „Apreciem gestul preoților si enoriașilor din Campeni și imprejurimi, care au venit la noi in centru parcurgand peste 70 de kilometri pentru a dona sange. Multumim! Dorim sa va amintim ca, in continuare, avem nevoie de sange, grupa AB pozitiv, deoarece stocul este foarte mic. Rugam persoanele care au aceasta grupa sa vina la noi in centru. Program: luni-vineri: 7.30-12.00.Telefon: 0258834050”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Post-ul Preoți și enoriași din Munții Apuseni au donat sange pentru cei aflați in suferința apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

