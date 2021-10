Preoți și credincioși ies în întâmpinare: Icoana și racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, în procesiune Icoana și racla cu moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava au ajuns luni in procesiune in mai multe zonele ale județului, „pentru a aduce liniște și mangaiere in aceasta perioada de grea incercare”, potrivit preoților. Procesiunea de luni a avut un traseu stabilit dinainte de Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Racla cu moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, impreuna cu delegația de preoți, a ajuns in pelerinaj și la Manastirea Dragomirna, Așezamantul „Sf. Ierarh Leontie” Radauți, Manastirea Bogdana, Manastirea Sihastria Putnei, Manastirea Putna, Manastirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

