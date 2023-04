Preoteasa, CFR Călători: Datoria către CFR SA era, la 1 ianuarie 2022, în jur de 280 milioane lei, acum e zero ”Datoria catre CFR SA la 1 ianuarie 2022 era in jur de 280 milioane lei, o datorie care ne bloca si in exploatare, dat fiind ca nu putem accesa trenuri suplimentare, nu puteam face trenuri comandate, aveam niste restrictii”, a declarat joi Preoteasa, intr-o conferinta de presa. La finalul anului 2022, datoria catre CFR era ZERO, pentru prima data in ultimii 12 ani. ”La aceasta ora, CFR Calatori nu are datorii restante catre CFR SA”, a precizat Preoteasa. Prin proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022, s-a creionat un buget cu o pierdere de 640 milioane lei. Preoteasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

