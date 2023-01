Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pregatesc de Boboteaza imediat dupa sarbatorile de iarna. Cu aceasta ocazie, un preot din Romania le-a transmis credincioșilor un mesaj care a ridicat multe semne de intrebare in randul celor care l-au citit. Mesajul controversat a devenit viral.

- O fetița a avut o reacție induioșatoare cand și-a vazut parinții in public, la serbare.O fetița din Massachusetts a devenit senzație pe Internet, dupa ce a fost filmata la serbarea de Craciun. Reacția ei cand iși vede parinții in public este absolut induioșatoare. Aceasta se lumineaza la fața, face…

- Un internaut a reușit sa devina viral cu clipul sau postat pe TikTok. El a filmat in timp ce se afla in tramvai, pe geam, ceea ce numește el o zi normala in Timișoara, relateaza ro-viral.video. El a vazut un grup de persoane despre care se poate presupune ca strangeau fierul vechi pentru bani. Ei transportau…

- Un internaut a reușit sa devina viral cu clipul sau postat pe TikTok. El a filmat in timp ce se afla in tramvai, pe geam, ceea ce numește el o zi normala in Timișoara, relateaza ro-viral.video. El a vazut un grup de persoane despre care se poate presupune ca strangeau fierul vechi pentru bani. Ei transportau…

- Un clip scurt a devenit viral pe internet, strangand milioane de vizualizari și pe Facebook și pe TikTok cu operațiunea de scoatere a trei inele care au ramas blocate pe degetul unei femei timp de 15 ani, relateaza ro-viral.video.Cu toate ca inelele nu putea fi scoase, ele nu au blocat complet circulația…

- Imaginile emoționante au adunat mii de like-uri dupa ce au fost postate pe Tik Tok. Mii de urmaritori au reacționat pozitiv, iar mulți dintre ei au adaugat și comentarii emoționante. @brogran #grandma #bunica #viral #80yearsold #smile #happines #fericire #zambete #fy #fyromania ♬ feeling - Official…

- Imaginile emoționante au adunat mii de like-uri dupa ce au fost postate pe Tik Tok. Mii de urmaritori au reacționat pozitiv, iar mulți dintre ei au adaugat și comentarii emoționante. @brogran #grandma #bunica #viral #80yearsold #smile #happines #fericire #zambete #fy #fyromania ♬ feeling - Official…

- Un nou trend care circula pe TikTok ii indeamna pe tineri sa iși lipeasca buzele cu banda adeziva inainte de culcare. Care sunt motivele care stau la baza acestei metode nebunești, care le-ar putea pune viața in pericol utilizatorilor.