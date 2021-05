Preot suprins în timp ce făcea avansuri unei fete de 14 ani aflată la spovedanie Preotul din comuna Curcani, judetul Calarasi, a fost inregistrat in timp ce incerca sa seduca o fata de 14 ani, chiar in biserica, la spovedanie, cu cateva zile inainte de Paste. Preotul din Curcani, județul Calarași, a fost inregistrat in timp ce isi declara dragostea fata de fata in varsta de 14 ani, dupa ce a convins-o pe fata sa se spovedeasca in Sambata Mare, cu cateva ore inainte sa oficieze slujba de Inviere, informeaza Antena3. Inregistrarea a fost facuta chiar de fata, care a reușit sa deschida telefonul și sa surprinda dialogul dintre ea și preot. La final, fata i-a aratat mamei inregistrarea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

