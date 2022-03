Preot rus sărbătorește sfârșitul PornHub în Rusia (video) Un preot ortodox rus le vorbește credincioșilor, in timpul predicii, despre cat de mult s-a rugat ca platforma de filme pentru adulți PornHub sa nu mai poata fi accesata de ruși. „Am trait in prezenta Satanei. Ați observat ca aerul a devenit mai curat? Doamne, de cand am așteptat asta: PornHub nu mai este disponibil pentru utilizatorii ruși. PornHub s-a inchis. Iisuse, cat de mult a trebuit sa ne rugam pentru asta. Nu ne mai putem duce nici la Eurovision: m-am rugat sa nu mai fim primiți acolo niciodata, nu mai vreau sa vedem niciodata femei cu mustața și barbați cu sani”, a spus preotul. „Am trait in prezenta. Ați observat ca aerul a devenit mai curat?, de cand am așteptat asta:nu mai este disponibil pentru utilizatorii ruși.s-a inchis., cat de mult a trebuit sa ne rugam pentru asta. Nu ne mai putem duce nici la: m-amsa nu mai fim primiți acolo niciodata, nu mai vreau sa vedem niciodata femei cu mustața și barbați cu sani”, a spus preotul. La… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

