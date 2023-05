Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Ilustrație trimisa in 1909 de la Cleveland, mitropolitului din Blaj, de preotul Aureliu Hațieganu. O poveste despre emigranți Serviciul Județean al Arhivelor Alba a publicat o ilustrata trimisa de catre preotul greco-catolic Aureliu Hațieganu din SUA, in 19o9, mitropolitului greco-catolic Victor…

- Ora de educație juridica cu magistratul Cristian Danileț, la Alba Iulia. Copiii au aflat despre pericolul pe internet și justiție Mai mulți copii din Alba Iulia care se afla in protecția statului roman au participat la o lecție deschisa alaturi de magistratul Cristian Danileț. Ora de educație juridica…

- 142 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, cel mai popular poet roman de la inceputul secolului al XX-lea și cantaret al satului ardelean. A fost și om politic, jurnalist și traducator 142 de ani de la nașterea lui Octavian Goga, cel mai popular poet roman de la inceputul secolului al XX-lea și cantaret…

- La data de 28 martie 2023, in jurul orei 13,00, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia, un barbat de 53 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un autoturism care era condus de un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului, o femeie de 65…

- VIDEO: Sarcofagul scos bucați cu excavatorul in cimitirul din Alba Iulia a fost recuperat de arheologi și dus la muzeu Inceputul lunii martie a anului 2023 a fost marcat la Alba Iulia, de una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din ultima vreme. Un sarcofag roman, vechi de peste 1700…

- Un sarcofag rar, cu inscripție din secolul al II-lea și cu chipul Medusei sculptat in piatra a fost facut bucați, cu excavatorul, in cimitirul din Alba Iulia, iar sesizarea a fost facuta de un localnic, scrie Alba24.Totul a pornit de la o sesizare trimisa de un cetațean din oraș, catre arheologi pe…

- PSD Alba lanseaza o petiție pentru imbunatațirea serviciului județean de transport persoane. Prin intermediul acesteia solicitam asigurarea accesului la transportul public de persoane prin curse regulate pentru toți cetațenii județului. Este necesara suplimentarea numarului de curse și autobuze, pe…

- O femeie a ajuns la spital in Alba Iulia dupa ce a fost batuta de soț, pe strada. Ce masuri au luat polițiștii O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost batuta in strada, de catre soț. Incidentul s-a petrecut la Alba Iulia, in zona Paclișa. Barbatul s-a ales cu dosar penal Potrivit IPJ Alba, sambata,…