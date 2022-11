Stiri pe aceeasi tema

- Un preot de 40 de ani a fost descoperit in timp ce spiona jucatoarele unei echipe de volei, la dușul din vestiar. Un barbat l-a vazut intamplator pe parinte stand pe un scaun, in afara salii de sport, ascuns in intuneric și holbandu-se la fete. Scena revoltatoare a avut loc marți, in jurul orei 21.15,…

- Romania se afla intr-un moment in care trebuie sa regandeasca productia de hrana, pentru ca este o mare putere agricola, dar dependenta de import si acest lucru inseamna un risc national major, sustine Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”.…

- Acțiune fulger a polițiștilor din Iași. Un tanar de 27 de ani s-a dovedit a fi un criminal periculos, asta dupa ce a fost condamnat de autoritațile din Italia la ani grei de pușcarie Polițiștii din Iași au fost puși pe jar de o decizie de ultima ora a polițiștilor din Italia. Motivul? Este simplu. […]…

- Unul dintre cei mai cautați criminali din Romania a fost prins la Iasi, anunța Antena3.ro Tanarul, in varsta de 27 de ani, care locuia in Italia, ucidea la comanda. Barbatul s-ar fi intors in tara,...

- Un roman condamnat pentru numeroase furturi comise in provincia Lombardia și care era cautat de poliție din 2016 a fost prins weekendul trecut la granița, in timp ce incerca sa paraseasca Italia, scrie Știridiaspora. Tanarul, acuzat a face parte din „banda lozurilor razuibile“, se afla la bordul unui…

- Un cetatean al R. Moldova a fost prins de polițiștii romani din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Husi, in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania, traversand inot raul Prut, cu scopul de a ajunge in Italia, la parinti.

