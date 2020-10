Preot prins beat la volan: s-a ales cu dosar penal Preotul a fost oprit de oamenii legii, insa acesta refuzat sa sufle in etilotest. Politistii i-au sugerat parintelui sa mearga la Institutul de Medicina Legala pentru prelevarea unor probe biologice, insa acesta a refuzat si de aceasta data. Ulterior, acesta a fost condus la sectia de Politie. Oamenii legii i-au intocmit dosar penal pentru ca a refuzat sa i se preleveze probe biologice, in conditiile in care agentul de circulatie a constat faptul ca acesta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preotul a fost oprit de oamenii legii, insa acesta refuzat sa sufle in etilotest. Polițiștii i-au sugerat parintelui sa mearga la Institutul de Medicina Legala pentru prelevarea unor probe biologice, insa acesta a refuzat și de aceasta data. Citește și: Povestea unei romance dupa 20 de ani…

- In timp ce aflau pe o strada din Bistrița, doua persoane au fost mușcate de un caine. Incidentele au fost sesizate la numarul unic pentru apeluri de urgența 112, iar polițiștii bistrițeni l-au identificat pe proprietarul cainelului și au intocmit dosar penal in acest caz. ”Un barbat de 46 de ani, din…

- Un medic s-a ales cu o pedeapsa din partea judecatorilor ieșeni. Ștefan Ionița este acuzat de procurori ca a refuzat sa ii fie luate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Dupa ce a primit pedeapsa, medicul a contestat sentința la Curtea de Apel Iași Sentința-bomba a judecatorilor ieșeni! Magistrații…

- Un sofer prins baut la volan, care a oferit mita 500 de lei unui politist rutier din Rasnov, este cercetat penal, dupa ce omul legii a sesizat procurorii brasoveni anticoruptie."Lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si nerespectarea masurilor de sanatate in munca in cazul accidentului de astazi, din localitatea Simnicu de Sus. In acesta dimineata, un barbat de 54 de ani, care lucra la un sant, a fost prins sub un mal de pamant. Barbatul…

- Toto Dumitrescu, pe numele real Ilie Dumitrescu jr, este fiul fotbalist roman Ilie Dumitrescu si al fostului model Letitia Badea. In varsta de 22 de ani, tanarul este unul dintre cei mai promitatori actori din noua generatie. Ilie Dumitrescu a vorbit BOALA boala fiului sau. Toto a ajuns direct…

- Un tanar de 26 de ani din județul Sibiu a fost prins in noaptea de miercuri spre joi in jurul ore 02:00, drogat la volan in timp ce conducea pe o strada din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din Alba, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia pe strada Regiment V Vanatori din…

- La data de 21 august a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au identificat in trafic un barbat de 33 de ani, din comuna Daieni, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Neptun, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, cu o concentratie…