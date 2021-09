Preot mort într-un accident de mațină Un barbat s-a izbit cu masina intr-un cap de pod. S-a intamplat intre localitatile Vlasinesti si Hanesti. Soferul in varsta de 40 de ani se afla singur in masina in momentul impactului. Acesta a fost aruncat 40 de metri. Medicii ajunsi la fata locului l-au resuscitat insa din nefericire a fost declarat decesul. Martorii de la locul accidentului sutin ca ar fi preotul din zona, potrivit botosaneanul. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

