Preot mort înainte de slujba de Înviere! Călugărul Daniil Pleșa de la Mânăstirea Frăsinei fusese hirotonit să slujească Preot mort inainte de slujba de Inviere! Ieromonahul Daniil Pleșa de la Manastirea Frasinei, calugar hirotonit de episcopul Ramnicului și care putea sluji ca preot, a trecut in neființa la 60 de ani, in locașul dedicat enoriașelor, in timp ce spovedea. Preotul va fi inmormantat astazi, dupa Sfanta Liturghie, in Cimitirul Schitului Vechi al Manastirii Frasinei, locaș de cult socotit drept Athosul Romaniei, fiind singura manastire ortodoxa din țara noastra unde femeilor le este interzis accesul in interior, pentru acestea fiind costruita o capela separat. Deși s-a raspandit vestea ca parintele Daniil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

