Preot militar din Ucraina: aceasta este lupta dintre Dumnezeu și diavol. Este terorism și genocid Un preot militar din regiunea Harkov considera ca razboiul declansat de Rusia in Ucraina simbolizeaza lupta dintre bine si rau, dintre Dumnezeu si diavol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Care este prețul pe care Ucraina va trebui sa il… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Care este prețul pe careva trebui sa il…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii spune ca trupele sale au distrus un mare depozit de echipamente militare provenite din SUA și din țarile europene, in apropierea garii Bohodukhiv din Harkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele Joe Biden va cere Congresului un proiect de lege de finanțare suplimentara de 33 de miliarde de dolari, menit sa sprijine Ucraina in urmatoarele cateva luni, in timp ce razboiul declanșat de Rusia intra intr-o noua faza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica Rusia de comiterea unui "genocid" in Ucraina pentru a elimina "intreaga natiune", la o zi dupa descoperirea a numeroase cadavre pe strazile din orasul Bucea in apropiere de capitala Kiev dupa plecarea fortelor ruse, relateaza AFP. Fii…

- Forțele ruse care lupta in Ucraina au folosit mine antipersonal interzise in regiunea Harkov de estul țarii, potrivit Human Rights Watch. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Rusia a folosit rachete hipersonice Kinjal (pumnal) pentru a distruge un depozit subteran de muniție și rachete, dar intrebarea este ce inseamna acest lucru pentru razboiul din Ucraina, dar și pentru Occident. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Senatorul american Rob Portman a declarat duminica, ca trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, inclusiv MiG-29, este esentiala, pe masura ce Rusia isi intensifica atacurile asupra tarii, noteaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, intr-un discurs, ca actiunile rusilor in Ucraina reprezinta genocid si a mentionat ca trebuie sa se puna presiune asupra Rusiei ca sa negocieze pentru terminarea razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite ale Americii apreciaza ca Rusia si Ucraina si-au mentinut intacta vasta majoritate a puterii de lupta, dupa 13 zile de la debutul invaziei ruse, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera apararii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…