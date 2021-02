Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chiorean, preot clujean, a trecut prin infecția cu COVID-19, iar acum a ales sa se vaccineze. Cel mai probabil, el este primul preot vaccinat în Cluj, având în vedere ca face parte din personalul unui spital, intrând…

- In Iași, 300 de tineri au vrut sa se alature medicilor și asistenților, insa mulți dintre ei s-ar putea retrage, dupa ce conducerea Universitații de Medicina a declarat ca voluntariatul nu le va lasa timp suficient pentru a urma cursurile.

- Opt proiecte de cercetare din bani publici, in valoare de aproximativ 1.400.000 de euro, finalizate in septembrie, așteapta sa fie preluate de Ministerul Sanatații pentru a fi folosite in gestionarea pandemiei COVID-19. Deși au fost finanțate strict cu scopul de a ajuta instituțiile publice in lupta…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, va fi coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, el fiind invitat marti la Cotroceni, la sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19.…

- Doctorul Madalina Adam, profesor la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, a fost suspendata din functie dupa ce a ajuns virala pe internet, a declarat pentru Aleph News purtatorul de cuvant al UMFCD, Valentin Mateescu. Intr-un videoclip postat pe Youtube, profesoara a incercat,…

- Intr-o inregistrare de aproape 4 minute, o profesoara de Universitatea de Medicina ”Carol Davila” din București le impune studenților modalitatea de adresare, in timpul cursurilor online, intr-un dialog in care se contrazice pe ea insași și iși umilește și jignește

- Aspirina ar putea sa vina in ajutorul bolnavilor de coronavirus. Potrivit cercetatorilor de la Școala de Medicina a Universitații din Maryland, doar o doza zilnica de aspirina poate sa ajute la reducerea riscului de complicații grave. Noul medicament folosit in lupta cu virusul Astfel, au fost examinate…