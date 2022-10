Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere au avut loc in orașul Targu Jiu duminica, in decurs de numai o ora. Pe un grup dedicat traficului din județul Gorj, a fost raportat un eveniment rutier la intersecția cu Slobozia, iar cel de-al doilea pe centura orașului la intersecția cu strada Narciselor, din Targu Jiu. Din…

- In fiecare an, la data de 13 septembrie este sarbatorita Ziua Pompierilor din Romania. In acest an, de Ziua Pompierilor, județul Gorj are prilejul de a avea prezente Centrul mobil de instruire a populației (format din doua simulatoare mobile de ultima generație) și Caravana SMURD.Ziua Pompierilor va…

- Un șofer din Bistrița a patruns cu mașina in zona pietonala a municipiului Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, in cursul zilei de sambata, un tanar de 24 de ani, din județul Bistrița Nasaud, a patruns in mod eronat pe strada Victoriei, zona pietonala. La scurt timp a fost interceptat de o patrula de ordine…

- Joi, 11 august, ora 18:00 la Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu va avea loc vernisajul primei ediții a Bienalei Internaționale de Arte Grafice „Constantin Brancuși” (BIAGCB-2022) sub inaltul patronaj al Ministerului Culturii al Romaniei. Vor participa artiști plastici din 40 țari: Albania,…

- Complexul Energetic Oltenia vinde Baza de tratament din Stațiune Sacelu, din județul Gorj. Un anunț in acest sens a fost publicat pe site-ul companiei energetice. Este vorba de centrul de agrement cu bazine, un hotel, doua vile, un centru de recuperare, precum și o suprafața totala de teren de peste…

- Dupa un deceniu de la primele discuții cu autoritațile locale, compania McDonald’s a anunțat la Targu Jiu ca va deschide un restaurant. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca unitatea de alimentație publica va funcționa in apropierea mall-ului din municipiu, in zona de sud a orașului.…