- In urma difuzarii imaginilor cu preotul care iși agreseaza soția, politistii au deschis o ancheta. „Se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie”, a transmis IPJ Bacau. Imaginile cu preotul Alexandru Palur au fost facute publice pe Facebook,…

- In imagini se poate vedea cum preotul impinge si trage de femeie, iar apoi o apuca de par ducand-o spre masina, in timp ce pe fundal se aude "lasa femeia in pace". "Recunosc ca nu am niciun fel de scuza" "As vrea sa imi cer iertare in fata tuturor pentru iesirea mea de mai devreme. Recunosc ca nu am…

