- Un preot din județul Vaslui este acuzat de localnici ca le-ar fi jucat banii la pacanele. Barbatul ar fi luat imprumuturi de la cel puțin 20 de oameni, dar a uitat sa le inapoieze datoria. O batrana, care a și murit intre timp, i-ar fi dat cu imprumut parintelui peste 20.000 de lei. Preotul acuzat ca…

- Un barbat suparat ca a pierdut la pacanele a jefuit localul. El a cerut sa-i fie restituiti banii. Pentru ca a fost refuzat, a luat toti banii din incasari si a fugit. Dupa ce a ramas fara 100 de lei, un barbat din județul Galați a jefuit localul unde pierduse banii la pacanele. Individul, de 31 de…

- Dupa doua zile de cautari, polițiștii l-au gasit și reținut pe principalul suspect in cazul dublei crime de la Timișoara. Oamenii legii au descins, joi, in doua locații din Timișoara. Suspectul principal nu a fost gasit la niciuna dintre adrese, iar polițiștii au ridicat probe din casa parinților suspectului…

- Un neamt a fost jefuit de 58.000 de euro intr-o sala de pacanele din Bucuresti. Banii i-au fost furati din buzunarele gecii lasate pe un scaun, intr-un cazinou de pe Calea Victoriei. Poliția Capitalei a retinut joi doi suspecți, un barbat și o femeie, scrie Hotnews. Poliția Capitalei a anunțat printr-un…

- In ziua in care a implinit 18 ani, un elev de clasa XI-a din Husi a scos un cuțit și a amenințat cu el un baiat in varsta de 17 ani. Gestul sau a fost filmat, iar politistii s-au sesizat dupa aparitia imaginilor in mediul online. A fost deschis un dosar penal pentru amenintare si portul sau folosirea…

- Un tanar de 18 ani, din Craiova, este acuzat de inducerea in eroare a organelor judiciare, dupa ce si-ar fi inscenat furtul a 800 de lei. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca tanarul a pierdut banii la pacanele. Ulterior, a sesizat politia ca a fost baturu si talharit de trei tineri. Potrivit…

- Femeia a inceput sa vorbeasca cu un barbat pe platforma de socializare in luna martie a acestui an. Barbatul i-a spus in repetate randuri ca s-a indragostit de ea și i-a facut fel de fel de promisiuni in privința unui viitor impreuna, relateaza Ziare.com, potrivit Insider. Ulterior, acesta a inceput…