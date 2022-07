Stiri pe aceeasi tema

- Preotul iesean Radu Diaconu, in varsta de 44 de ani, s-a stins din viata intr-un hotel de la malul Marii Negre, dupa ce a facut infarct. El se afla singur pe litoral, in statiunea Eforie Nord.

- O fetita in varsta de doi ani a ajuns la spital luni, 4 iulie, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Eforie Nord. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, incidentul s-a petrecut la Hotelul Delfinul din Eforie Nord, copilul fiind gasit cazut in iarba, de catre…

- Tragedie imensa in Iași, dupa ce o fetița de 4 ani a fost accidentata mortal, miercuri seara. Nenorocirea care a indoliat o comunitate a avut loc in fața a mai mulți martori care au povestit cum s-a petrecut accidentul. Parinții și familia micuței sunt in stare de șoc și nu iși pot reveni dupa cele…

- O operație obișnuita, dar pentru pentru care mulți nemțeni alegeau clinici din București, Iași sau Cluj, se face de ceva timp și la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Este vorba de chistul renal, la care se intervine printr-o operație nu foarte complicata și cu durere minima pentru bolnav.…