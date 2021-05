Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Romania este acuzat ca a incercat sa seduca o fata de 14 ani in timpul spovedaniei. Incidentul a avut loc in comuna Curcani, din judetul Calarasi. Minora a inregistrat conversatia si i-a povestit intamplarea mamei. Ulterior, femeia a depus o plangere la poliție.

- Doi copii, un baiat de clasa a 8-a și o fata de clasa a 6-a din Calarasi, ar fi intreținut relații intime in toaleta școlii, in data de 19 februarie. Totul s-a aflat, dupa ce tanarul s-ar fi laudat pe Internet cu isprava sa. Revoltator este faptul ca directoarea ar fi aflat de isprava celor […]

- In punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, un conațional a incercat sa corupa un polițist de frontiera dupa ce a fost depistat ca nu deținea licența de transportare a calatorilor in regim internațional. Incidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri, 10 martie curent, fiind documentat…

