- Un preot din Iasi prins conducand cu viteza foarte mare si mai era si sub influenta alcoolului a ramas fara permis de conducere pe o perioada de nouazeci de zile si s-a ales si cu o amenda

- Sarbatorile Pascale nu i-au priit deloc lui Gigi Becali! Latifundiarul din Pipera a ramas in a doua zi de Paște fara permis de conducere. Milionarul a fost prins de oamenii legii conducand cu peste 100 de kilometri pe ora in localitate, incalcand astfel legea.

- Polițiștii Serviciului Rutier Argeș au oprit luni in trafic, in cadrul unei acțiuni privind combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, un conducator auto, care circula cu viteza de 106 km/h, in localitate. Este vorba despre Gigi Becali, finanțatorul echipei de fotbal FCSB. Conducatorul…

Polițiștii rutieri din Argeș s-au confruntat cu o situație mai ciudata, dupa ce au fost nevoiți sa solicite o colaborare internaționala pentru stabilirea valabilitații unui permis de conducere...

- Un tanar in varsta de 27 de ani care conducea un autoturism sub influenta substantelor psihoactive a fost depistat in trafic de politisti, care au sesizat viteza mare cu care acesta circula pe un drum judetean, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, arata Agerpres. Potrivit…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 29 ani, din comuna Albești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals privind identitatea și conducere fara permis.

- Ieseanul a crezut ca autoritatile il vor ierta la nesfarsit si a pus la incercare rabdarea judecatorilor, fiind prins baut la volan si fara permis de cateva ori de politistii ieseni.

- Politia rutiera va recomanda: ALEGEȚI VIATA! Nu va urcati la volan daca ati consumat bauturi alcoolice! In acest sfarsit de saptamana, politistii rutieri din Vrancea au depistat pe drumurile din judet doi barbati care conduceau autoturismele desi se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. La testarea…