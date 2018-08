Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 5 iulie, politistii de la Biroul Urmariri Iasi, in urma colaborarii cu autoritatile germane, au preluat din Frankfurt un tanar de 26 de ani, din comuna Prisacani, urmarit national si international. Acesta se sustragea mandatului de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria…

- Josep Miguel Arenas Beltram, in varsta de 24 de ani, cunoscut sub pseudonimul Valtonyc, a fost condamnat, dupa ce a insultat Casa Regala din Spania si a glorificat terorismul. Valtonyc, care a precizat ca “nesupunerea este o datorie legitima”, inainte sa devina fugar in luna mai, a spus ca versurile…

- Josep Miguel Arenas Beltram, in varsta de 24 de ani, cunoscut sub pseudonimul Valtonyc, a fost condamnat, dupa ce a insultat Casa Regala din Spania si a glorificat terorismul. Valtonyc, care a precizat ca “ne...

- Ovidiu Cristian Rotaru, de 19 ani, din comuna Rojiste, a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru ucidere din culpa. Barbatul a accidentat mortal in iunie 2017 un tanar si a ranit un altul.

- Un sergent din armata britanica a fost condamnat vineri la 18 ani de inchisoare pentru tentativa de omor dupa ce a incercat de doua ori sa-si ucida sotia, defectandu-i in mod intentionat parasuta si provocand o scurgere de gaze la locuinta conjugala, potrivit AFP. Emile Cilliers, in varsta de 38 de…

- Judecatorii au pronuntat verdictul definitiv in cazul inginerului care si-a lovit pruncul intr-un acces de nervozitate, curmandu-i violent viata. Barbatul a incercat pe parcursul procesului sa dea vina pe sotie pentru cele intamplate, iar, in final, magistratii au schimbat incadrarea juridica a faptei…

- Printre eroii romani au celui de-al Doilea Razboi Mondial s-a numarat si pilotul Dan Valentin Vizanty. Acesta a inregistrat victorii de rasunet atat pe frontul de Est, cat si pe cel de Vest, dar si in luptele pentru apararea Bucurestiului si a zonei petroliere Ploiesti-Campina.

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la 5 ani de inchisoare in dosarul ASF Carpatica, va fi pus in libertate dupa ce Tribunalul Alba a respins luni contestatia formulata de procurorii DNA impotriva deciziei Judecatoriei Aiud privind liberarea conditionata a acestuia. …