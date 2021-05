Preot cercetat după ce un bebeluș a murit după botez. Legiștii spun că este nevinovat Preotul din Suceava cercetat dupa ce un bebeluș a murit in urma botezului se pare ca este nevinovat. Cel puțin asta este concluzia medicilor legiști. Medicii legiști spun ca decesul bebelușului survenit la 12 ore de la botez și nu ar avea legatura cu tehnica preotului. Legiștii din Suceava mai susțin ca bebelușul a murit ca urmare a unei probleme cardio-respiratorii. Bebelușul in varsta de doar șase saptamani a murit la sfarșitul lunii ianuarie, la scurta vreme dupa ce a fost botezat. La acel moment, procurorii au declanșat urmarirea penala impotriva preotului care a oficiat botezul. O prima concluzie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

